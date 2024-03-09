KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Kendi başınıza yaptığınız diyetlerde gözlemlenen 3 hata!

    Kendi başınıza yaptığınız diyetlerde gözlemlenen 3 hata!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.03.2024 15:53
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Diyet yaparken, sağlıklı kilo kaybı hedeflerine ulaşmak için doğru adımları atmamız önemlidir. Bir diyetisyen ile anlaşmak yerine kendi başınıza yaptığınız diyetlerde sıkça yapılan bazı hatalar vardır. Bu hataları tanıyarak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet planı oluşturabilir ve istenilen sonuçlara daha kolay ulaşabilirsiniz.

    Kendi başınıza yaptığınız diyetlerde gözlemlenen 3 hata!

    Diyet yapmak, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için önemli bir adımdır. Bazen kendi başınıza yapılan diyetlerde hatalar yapmak kaçınılmaz olabilir.Bu hataları tanıyarak, daha etkili bir diyet deneyimi yaşayabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirebilirsiniz. İşte diyet yaparken dikkat etmeniz gereken 3 önemli hata...

    1) YEMEYİ ERTELEMEK

    salata sağlıklı beslenme

    Bu kişiler yemeği gün içerisinde olabildiği kadar ertelerler bu genelde kahvaltı ve öğleyi atylayarak akşam vakitlerini bulur.

    YENİLEN TOPLAM MİKTARI SINIRLAMAK

    TARTILMAK KİLO

    Sürekli kalori hesabı yaparak gün içerisindeki besin alımını minimuma indirirler.

    BAZI YİYECEK TÜRLERİNDEN KAÇINMAK

    basen kilo verme zayıflama

    Kilo aldıracak düşüncesiyle belirledikleri hatta sevdikleri besinlerden uzak dururlar.

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İçi dışı bir burçlar! Her zaman doğru söylerlerİçi dışı bir burçlar! Her zaman doğru söylerler
    Oruç tutmak isteyen anne adayları dikkat! Uzmanı açıkladıOruç tutmak isteyen anne adayları dikkat! Uzmanı açıkladı
    Uzman, sahurda tok tutan ve susatmayacak besinleri açıkladı!Uzman, sahurda tok tutan ve susatmayacak besinleri açıkladı!
    Anahtar Kelimeler:
    diyet sağlıklı yaşam basen
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.