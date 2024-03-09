Kendi başınıza yaptığınız diyetlerde gözlemlenen 3 hata!

Diyet yapmak, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için önemli bir adımdır. Bazen kendi başınıza yapılan diyetlerde hatalar yapmak kaçınılmaz olabilir.Bu hataları tanıyarak, daha etkili bir diyet deneyimi yaşayabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirebilirsiniz. İşte diyet yaparken dikkat etmeniz gereken 3 önemli hata...
Bu kişiler yemeği gün içerisinde olabildiği kadar ertelerler bu genelde kahvaltı ve öğleyi atylayarak akşam vakitlerini bulur.
Sürekli kalori hesabı yaparak gün içerisindeki besin alımını minimuma indirirler.
Kilo aldıracak düşüncesiyle belirledikleri hatta sevdikleri besinlerden uzak dururlar.