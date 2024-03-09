Kendi başınıza yaptığınız diyetlerde gözlemlenen 3 hata!

Diyet yapmak, sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için önemli bir adımdır. Bazen kendi başınıza yapılan diyetlerde hatalar yapmak kaçınılmaz olabilir.Bu hataları tanıyarak, daha etkili bir diyet deneyimi yaşayabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirebilirsiniz. İşte diyet yaparken dikkat etmeniz gereken 3 önemli hata...

1) YEMEYİ ERTELEMEK

Bu kişiler yemeği gün içerisinde olabildiği kadar ertelerler bu genelde kahvaltı ve öğleyi atylayarak akşam vakitlerini bulur.

YENİLEN TOPLAM MİKTARI SINIRLAMAK

Sürekli kalori hesabı yaparak gün içerisindeki besin alımını minimuma indirirler.

BAZI YİYECEK TÜRLERİNDEN KAÇINMAK

Kilo aldıracak düşüncesiyle belirledikleri hatta sevdikleri besinlerden uzak dururlar.







