Kendi fotoğrafıyla +18 videoları gören genç kadın şok yaşadı: Sosyal medyada korkunç tuzak! Cinsel içerik tarifesi: 5 dolardan başlıyor

Dolandırıcıların akılalmaz oyununun son mağduru Ceren Karakulak oldu. Kendi fotoğrafıyla cinsel içerikli bir sosyal medya açıldı, kendisiymiş izlenimini pekiştirmek için de tanıdıkları takibe alındı.

INSTAGRAM'DAN TANIDIKLARI TAKİBE ALINDI

Başına gelenleri anlatan Ceren Karakulak, Show Haber'e verdiği demeçte "Adıma sahte bir Instagram hesabı açılmış ve buradan tanıdığım kişiler takip edilmiş. Bir cinsel içerik platformuna yönlendiriyor. Benim profil fotoğrafım kullanılmış ve oraya sahte cinsel içerikli videolar, görseller yüklenmiş" diye konuştu.

FOTOĞRAF GERÇEK, HESAP SAHTE

Gerçek fotoğrafıyla adına sahte bir sosyal medya hesabı açtılar. Yetmezmiş gibi bir de o hesaba cinsel içerikli bir internet sitesinin linkini yapıştırdılar. Ücretli üye olunan o cinsel içerikli platformda sanki içerik yüklüyormuş intibası bıraktılar.

5 DOLARDAN BAŞLIYOR, ÜYELİK ÜCRETLİ

Arkadaşlarının kendisine haber vermesiyle durumun farkına varan Karakulak, "Şok oldum ve bana bunu arkadaşlarım bildirdi. Benim hiçbir alakam yok bununla. Ailem görse durup dururken insanların aklına soru işareti düşecek. Akrabalarımı zaten sevmiyorum, durduk yere onların da diline düşeceğim. Bence bu dolandırıcılık adına açılan bir site; 5 dolardan başlıyor ve artıyor, şu görüntüler için şu kadar TL... Tıkladığınızda sürekli sizden üyelik ve ücret talep ediliyor. Kimin yaptığını da bilmiyorum." dedi.

"BÜTÜN KADINLARIN BAŞINA GELEBİLECEK BİR DURUM"

Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunan Ceren Karakulak "Bu şekilde birçok şikayet var, benim gibi aynı şekilde mağdur olan kadınlar. Kardeşinizin, ablanızın, kendinizin, bütün kadınların başına gelebilecek bir durum" diyerek uyardı.







