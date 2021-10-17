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Kendilerini polis olarak tanıtmışlar! Yok böyle hırsızlık

17.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan hırsızlar, yabancı uyruklu 5 kişinin değerli eşyalarını çaldı. Kiraladıkları araçla turistlerin yanına giden hırsızlar, eşyaları çalarak kaçtıktan sonra yapılan araştırmalar neticesinde yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan zanlıların yaptığı hırsızlık, saniye saniye kameralara yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde kiraladıkları araçlarla kendilerini turistlere polis olarak tanıtıp üst araması yaparak değerli eşyalarını çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kamera kayıtları incelenerek araçların plaka tespiti yapıldı. Yabancı uyruklu Gholamreza R. N., Syed G. H., Javad M. adlı şüpheli şahıslar Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 Ekim günü adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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