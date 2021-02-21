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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

21.02.2021 22:39 | Son Güncelleme:
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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşı arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 215 bin lirasını çalan 2 şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi Gebze’de yaşayan bir vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Vatandaşın kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek korkutan şahıslar, incelenmesi için hesabındaki bütün parayı vermelerini istedi. Bunun üzerine endişeye kapılan vatandaş, 215 bin lirasını kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara verdi. Parayı alan şahıslar, kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, kimlikleri M.Ş.A. ve F.G. olduğu tespit edilen 2 kişinin İstanbul’da olduğu belirlendi. Ekipler, İstanbul’da tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

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Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen 2 şahıstan M.Ş.A. isimli şahsın 5, F.G. isimli şahsın ise 2 adet suç kaydının olduğu ve bu kayıtlarının çoğunluğunun dolandırıcılık suçları olduğu ortaya çıktı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 dolandırıcı, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 2 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplamda 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)


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