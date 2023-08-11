Kendini avukat olarak tanıtan kişiyi bıçakla öldürdü, tabancayla intihar etti!

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında 28 yaşındaki Doğan Zöhre, iddiaya göre kendini avukat olarak tanıtan Onur Demir'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Demir’in olay yerinde öldüğünü tespit etti.

İNTİHAT ETTİ

Bu sırada Demir'in öldürüldüğü yerin 1 kilometre uzağında bulunan bir ağaçlık alanda olayın faili Doğan Zöhre'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Zöhre'nin olaydan hemen sonra buraya gelip tabanca ile başına sıkarak intihar ettiği anlaşıldı.

Her iki tarafta da yapılan incelemelerin ardından Onur Demir'in ve Doğan Zöhre'nin cesedi otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

