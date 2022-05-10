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Komşusunu 'şeytan' diye öldüren sahte mehdinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölen hocası rüyasına girmiş

10.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta Erdoğan Kösepınar adlı kişi kendini mehdi ilan etmişti. Kösepınar'ın mehdiliğini kabul etmeyen komşusu Murat Cura'yı ise silahla saldırarak öldürmüştü. Tutukluluğunun devamına karar verilen Kösepınar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Kösepınar Almanya'da terk ettiği tekkenin şeytanlarının kendisiyle Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı" dedi ve cinayeti bu gerekçeyle işlediğini öne sürdü.

Komşusunu 'şeytan' diye öldüren sahte mehdinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölen hocası rüyasına girmiş

Edinilen bilgiye göre olay 2020 yılının Ekim ayında Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşandı. Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

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KOMŞUSUNU ŞEYTAN OLARAK GÖRMÜŞ

’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Kösepınar’ın Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanmasına devam edildi.
İddianamede sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura’yı şeytan olarak görmesi üzerine öldürme planı yaptığı ifade edildi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye katılan tutuklu sanığın adli tıp kurumundan talep edilen akıl sağlığı raporunun henüz hazırlanmadığı belirtilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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"ÖLDÜRMEZSEN RAHAT OLAMAZSIN" DEMİŞ

İfadesi ortaya çıkan tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar; ilk ifadesinde Almanya’da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine ’Sen mehdisin’ dediğini söyledi. Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar,"Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya’dan Zonguldak’a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye’ye geldiler. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana ’Murat Cura’yı öldürmezsen rahat olamazsın’ dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

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