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Kendisi bile kendisine oy atmamış! Duyan telefona sarılıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Mumcuoğlu köyünde, muhtar adayı olan Birol Özsoy'a sıfır oy çıktı.

Mumcuoğlu köyü muhtarlık seçimlerinde 4 aday yarıştı. Adaylardan mevcut muhtar Celal Hırçın 106 oy, Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy, Birol Özsoy ise sıfır oy aldı. Kendisine oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy'a eşi ve ailesi de oy vermedi.

Diğer muhtar adayları da şaşırdı

Tekrar muhtar seçilen Celal Hırçın, adayların aldığı oyları öğrenenlerin kendisini arayarak sonuçların doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Kendilerinin de Birol Özsoy'un aldığı sonuca şaşırdığını ifade eden Celal Hırçın, şunları söyledi:
"Seçime niye girdi bilmiyorum. Seçim yaklaşınca işler değişti galiba. Oyunu bana değil, bana en yakın oy alan rakibe verdiğini düşünüyorum. Kendisine bile oy atmayınca bu durum ortaya çıkıyor" (DHA)
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