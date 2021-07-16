HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendisinden ayrılan sevgilisini katletti, sözleri çileden çıkardı

Kendisinden ayrılan sevgilisini katletti, sözleri çileden çıkardı

16.07.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hatun Güneş'i (27) pompalı tüfekle vurarak öldüren Yusuf Kaçar (27), mahkemece tutuklandı. Kaçar'ın, emniyetteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etse öldürmeyecektim" dediği belirtildi.

Kendisinden ayrılan sevgilisini katletti, sözleri çileden çıkardı

Olay, dün Akarca Plajı yakınlarında Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Hatun Güneş'in önü, motosikletiyle Tuzla Caddesi'nde seyir halindeyken, bir süre önce ayrıldığı Yusuf Kaçar tarafından otomobille kesildi. Otomobilden inen Kaçar ile yaklaşık 3 ay birlikte olduğu ileri sürülen Güneş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Güneş, Kaçar'dan yolu açmasını, aksi takdirde polisi arayacağını söyledi. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Kaçar, Güneş'e doğrultup, ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, Kaçar da otomobiline binip, kaçtı.

77b2a77717cf580e8240b60a4916a5c8

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güneş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güneş'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatılırken, polisi arayan Yusuf Kaçar, cinayeti kendisinin işlediğini, Karabağlar ilçesindeki akaryakıt istasyonunda beklediğini bildirdi. Akaryakıt istasyonuna yönlendirilen ekipler, Kaçar'ı gözaltına aldı.

6eec9626f63da73fd21dfc91f4257b00

FARKLI NUMARALARDAN ARAYIP TACİZ ETMİŞ

Son 1 hafta içinde Hatun Güneş'i farklı numaralardan arayıp, taciz ettiği ileri sürülen Yusuf Kaçar'ın, polisteki ifadesinde, "Barışma teklifimi kabul etseydi öldürmeyecektim" dediği belirtildi. Kaçar'ın, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Hatun Güneş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

f0418194fca440922903b221825f8cca

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fok balığına dokundu, bedeli ağır olduFok balığına dokundu, bedeli ağır oldu
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı! Çaldığı kamyonu yakıtı azalınca satıp başka bir kamyon çaldı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.