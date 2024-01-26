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  4. Kendisini polis olarak tanıttı! Dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kendisini polis olarak tanıttı! Dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

26.01.2024 21:59 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şüpheli gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıttı! Dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Gebze’de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı bir kişiye banka hesabının terör örgütleri tarafından kullanıldığı iddia ederek 85 bin TL para göndermesini istedi. Telefonla konuştuğu şüpheliye inanan kişi, polis olduğunu söyleyen şüphelinin hesabına 85 bin TL gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında vatandaşı dolandıran S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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