Kene TBMM’ye taşındı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kene vakaları ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemi ile verilen soru önergesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının özellikle Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Artvin, Giresun, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Karabük ve Samsun’da ölümlere neden olduğu belirtilerek, “Sadece 2019 yılı son 6 ayı içerisinde Sivas’ta KKKA hastalığına bağlı 95 vaka görülmüş, bu vakalardan 6’sı maalesef ölümle sonuçlanmıştır. Her yıl vaka sayısı artan KKKA hastalığı için son 17 yıl içerisinde KKKA hastalığı nedeniyle hayatını yitiren kaç vatandaşımız vardır? Sağlık Bakanlığı KKKA hastalığı için ne tür çalışmalar yapmaktadır? Vakaların sık görüldüğü bölgelerde sakinlerin bilgilendirilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Söz konusu vakalar sonucu başvurulan hastanelerde yeterli ekipman ve sağlık personeli bulunmakta mıdır?” denildi.

