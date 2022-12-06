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Kentpark AVM çalışma saatleri nedir? Kentpark AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bulunan birçok alışveriş merkezinden biri olan Kentpark AVM, bazı ilklere de ev sahipliği yapmaktadır. Sadece giysi ya da elektrik-elektronik alışverişi tanımakla kalmayan Kentpark AVM, eğlence alanında da farklı seçeneklere sahiptir. Cepa AVM'nin yanında bulunan ve Bilkent-ODTÜ metro duraklarının arasında bulunan Kentpark AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kentpark AVM çalışma saatleri nedir? Kentpark AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kentpark AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra birçok farklı imkân sunar. Yılın farklı dönemlerinde özel etkinliklere ev sahipliği yapan Kentpark AVM haftanın her günü açıktır. Kentpark AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile aynıdır.

Kentpark AVM çalışma saatleri nedir?

Haftanın her günü açık olan Kentpark AVM'ye araba, metro, otobüs ve minibüsle kolay bir şekilde ulaşılabilir. Kentpark AVM çalışma saatleri dâhilinde bünyesinde bulunan mağazalarla ve hizmetlerle birlikte hizmet verir. Ankara Çankaya'da bulunan Kentpark AVM çalışma saatleri herhangi bir aksi bir durum olmadığı takdirde her gün ayıdır.

Kentpark AVM saat kaçta açılıyor?

Çeşitli hizmetlere ve mağazalara ev sahipliği yapan Kentpark AVM çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerine birçok imkân sunar. Alışveriş merkezinin terası ve su gösterileri havuzu bulunur ve çalışma saatleri içerisinde ziyaret edilebilir. Dokunmatik bir yönlendirme sistemi olan i-vitrin’in ilk kez kullanıma sunulduğu yer Kentpark AVM’dir. Ülke genelindeki diğer çoğu alışveriş merkezi gibi Kentpark AVM açılış saati de sabah 10.00'dır.

Kentpark AVM saat kaçta kapanıyor?

Tab Sanat Akademi’ye ev sahipliği yapan Kentpark AVM kapanış saatleri bir düzenleme olmadığı takdirde aynıdır. Tersev, uçuş simülatörü ve Macera Adası gibi hizmetlere de Kentpark AVM kapanış saatine kadar ulaşılabilir. Alışveriş merkezini ziyaret edenler için Kentpark AVM kapanış saati 22.00’dır.

Kentpark AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Kentpark AVM hafta sonu çalışma saatleri de hafta içi saatleriyle aynıdır. Haftanın her günü açık olan Kentpark AVM hafta sonu çalışma saatleri için herhangi bir değişiklik yoktur. Bu bağlamda Kentpark AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezi içerisindeki mağazaların çalışma saatlerinin farklı olabilir.

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