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Kentsel dönüşümde yeni dönem! Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı

21.04.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla konut yenileme maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. İstanbul'da kira yardımı da 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya çıkarıldı. Vatandaşın merak ettiği konuyla ilgili detayları TOKİ Başkanı Ömer Bulut canlı yayında anlattı. İşte detaylar...

Kentsel dönüşümde yeni dönem! Kampanya ile dönüşüm nasıl olacak? TOKİ Başkanı tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününde İstanbul’da kentsel dönüşüme ilişkin iki büyük müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre kentsel dönüşümün yarısını devlet üstlenecek. Ayrıca İstanbul’da kentsel dönüşüm kira yardımı da 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya çıkarıldı.

Konuyla ilgili TOKİ Başkanı Ömer Bulut, CNN Türk canlı yayınında yeni kentsel dönüşüm müjdeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı Kentsel dönüşümde 'Yarısı bizden' kampanyası! Erdoğan detayları açıkladı

Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'MÜJDE İSTANBULLULARA DUYURULDU'

"Bugün Gaziosmanpaşa’dayız. Cumhurbaşkanımızın önemli müjdeleri olacaktı. Yüz binlerce vatandaşımız merakla bekledi. Müjde İstanbullulara duyuruldu. Burada Gaziosmanpaşa’da 4 bin 600’ü temel atma ve 4 binin üzerinde anahtar teslimi yapılmak üzere 8 binin üzerinde konutun dönüşümü ve anahtar teslimlerini yaptık.

TOKİ olarak dönüşümlere hızla devam ediyoruz. Üsküdar, Bağcılar, Esenler’de dönüşüm yapıyoruz. 27 ilçede kentsel dönüşüm projelerimiz ve devam eden uygulamalarımız var.

'SÜRATLE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR'

Asrın felaketinden sonra TOKİ olarak 76 binin üzerinde inşaata başlar durumdayız. Bakanlıklarımızın ilgili kurumları ile beraber 106 bin rakamına ulaşıldı. Nisan ayında bu rakam 200 binin üzerine çıkacak. Süratle atılması gereken adımlar var. Cumhurbaşkanımız burada ‘yarısı bizden’ şeklinde bunu açıkladı.

Hükümet kentsel dönüşümle birçok proje açıklamış ve faydası görülmüştü. Dönüşüm devam ediyor. Burada yeni bir anlayışla, kendi imkanıyla dönüşüm sağlayacaksa yarısını devlet verecek.

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'TOKİ DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞA EDECEK'

Bunun şöyle bir artısı olacak. Daha önce biz dönüşümü ikna etmek için vatandaşa projeyi anlatıyorduk. Bugün Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile böyle bir proje ile vatandaş kendisi gönüllü olarak başvurmak suretiyle konutunun dönüşüme tabi tutulmasını isteyecek. Biz de bu dönüşümü daha rahat yapabilmiş olacağız.

Vatandaş görüşmelerinde kaybolan süreç vatandaşla kendi geleceğinden hızlı geçecek. Süratle projelendirme ve inşaat çalışmalarına başlayabileceğiz. TOKİ burada konutları depreme dayanıklı yapı sistemi kurmak suretiyle inşa edecek.

YAPILACAK KONUTLARDA KAT SINIRI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazlarından biri yatay şehirleşme. Gelecekte bu şehirler daha yaşanabilir daha karakteri ön plana çıkan şehirler olabilmesi için bizim kültürümüze yakışan yatay mimariyi esas almamızı gerekecek. Zemin +5’i geçmeyeceğiz.

Bu kampanya ile beraber şehrin merkezinde yapılacak konutların yapım süreci hızlanmış olacak. Yoğunluğu azaltacak bazı konutları vatandaşın talepleri doğrultusunda rezerv alanlara taşıyacağız.

Vatandaş tarafından tercih edilecek alanlar olacak. Bizim Tuzla ve Maltepe’de başladığımız konut alanları vatandaşın merakla beklediği konut alanları. 1 yıl içerisinde onları teslim edeceğiz.

Bu kampanya ile şehir merkezinde dönüşümü düşündüğümüz 500 bini rahatlıkla dönüştürebilir olacağız. Şehirlerin yoğun yapılaşma görüntüsünü ortadan kaldırmış olacağız.

REZERV ALANLAR NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Sağlam zemin, fay hatlarından bilimin bize öngördüğü şekilde uzak durmak, sağlam yapı sistemleri kurmak. Zemin emniyetleri açısından depremde gelecek yükleri minimize edecek şekilde olacak.

Yapı tekniğinde TOKİ titiz davranıyor. Kamuya ait alanlar olacak. Planlanırken yüzde 50-60'a varan yeşil alanlar olacak. Kamuya ait kullanılmayan alanlar rezerv konut alanı olarak kullanılacak.

5 YILDA TAMAMLANACAK MI?

Biz daha önceki depremlerde Elazığ’da, Malatya’da tüm afet bölgelerinde 2 yılda 50 binin üzerinde konut yaptık.

Bu tür projelerde mutlaka birden tamamının tamamlanması mümkün değil, kademe kademe yapılacaktır. Genele baktığınızda biz 1-1.5 yılda tamamlıyoruz.

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VATANDAŞIN BULUNDUKLARI NOKTALARDA DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Başvuruda kimin nereden başvuru yaptığını göreceğiz. Bunlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilecek. Burada yoğunluk hangi yerdeyse, risk hangi yerdeyse öncelik oradan başlanacak.

Yapı tekniğinde TOKİ titiz davranıyor. Kamuya ait alanlar olacak. Planlanırken yüzde 50-60'a varan yeşil alanlar olacak. Kamuya ait kullanılmayan alanlar rezerv konut alanı olarak kullanılacak.

5 YILDA TAMAMLANACAK MI?

Biz daha önceki depremlerde Elazığ’da Malatya’da tüm afet bölgelerinde 2 yılda 50 binin üzerinde konut yaptık.

Bu tür projelerde mutlaka birden tamamının tamamlanması mümkün değil, kademe kademe yapılacaktır. Genele baktığınızda biz 1-1.5 yılda tamamlıyoruz.

VATANDAŞIN BULUNDUKLARI NOKTALARDA DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Başvuruda kimin nereden başvuru yaptığını göreceğiz. Bunlar Bakanlığımız tarafından değerlendirilecek. Burada yoğunluk hangi yerdeyse, risk hangi yerdeyse öncelik oradan başlanacak."

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Kentsel dönüşüm kira yardımı detaylar

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