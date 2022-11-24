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Kentucky Fried Chicken (KFC) çalışma saatleri: Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

21.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında tavuk restoranı zincirine sahip olan Kentucky Fried Chicken (KFC)’nin hikâyesi Albay Harland Sanders’in 11 baharatlı gizli bir tarif ortaya çıkarmasıyla başlamıştır. Fast food sektörünün önde gelen markalarından biri olan KFC, dünyanın 145 eyaletinde de hizmet verir. Tavuk severlerin ilk tercihleri arasında yer alır. Peki, Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta açılıyor?

Kentucky Fried Chicken (KFC) çalışma saatleri: Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizde 1989 senesinde ilk restoranını açan KFC, 200’den fazla restoranı ile hizmet verir. 40’dan fazla restorana ve 5.500’ü aşkın personele sahiptir. KFC restoranları hem Alışveriş Merkezleri içerisinde hem de Alışveriş Merkezi dışında hizmet sunar. Bu sebepten dolayı Kentucky Fried Chicken (KFC) açılış ve kapanış saatleri farklılık gösterir. Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta kapanıyor?

Kentucky Fried Chicken (KFC) çalışma saatleri nedir?

Dünyaca ünlü bir fast food markası olan Kentucky Fried Chicken (KFC) açılış ve kapanış saatleri hizmet verdiği bölgeye değişir. AVM içerisinde hizmet veren Kentucky Fried Chicken (KFC) mesai saatleri AVM çalışma saatlerine göre belirlenir. AVM dışında hizmet veren Kentucky Fried Chicken (KFC) mesai saatleri şubeden şubeye farklılık gösterebilir.

Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta açılıyor?

Kentucky Fried Chicken (KFC) açılış saati çoğunlukla sabah saat 11.00’dır. Alışveriş Merkezi içerisinde hizmet sunan restoranların mesaiye başlama saati ise sabah 10.00’dır. Size en yakın restoranın çalışma saatlerini öğrenmek için resmî web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Kentucky Fried Chicken (KFC) restoranlarında öğle arası mevcut değildir. Tüm restoranlar öğle saatlerinde de müşterilere hizmet vermeye devam eder.

Kentucky Fried Chicken (KFC) saat kaçta kapanıyor?

"Kentucky Fried Chicken (KFC) kaça kadar açık?" sorusunun cevabı şubeden şubeye değişiklik gösterir. Alışveriş Merkezi dışında hizmet veren Kentucky Fried Chicken (KFC) kapanış saati çoğunlukla gece 23.45-00.00 arasıdır. Kapanış saatleri de bölgeden bölgeye farklılık gösterir. AVM içerisinde hizmet veren restoranların mesai bitimi AVM’nin kapanış saati olan 22.00’dır. Kentucky Fried Chicken (KFC) kapanış saati hizmet verdikleri bölgeye göre değişiklik gösterir.

Kentucky Fried Chicken (KFC) hafta sonu açık mı?

Kentucky Fried Chicken (KFC) restoranları haftanın yedi günü de hizmet vermeye devam eder. KFC şubeleri hafta içi olduğu gibi hafta sonları da standart Kentucky Fried Chicken (KFC) mesai saatleri arasında çalışmaya devam eder. Kentucky Fried Chicken (KFC) cumartesi pazar çalışma saatleri bölgeden bölgeye farklılık gösterir. AVM içerisinde hizmet sunan restoranların hafta sonu mesai saatleri şu şekildedir:

  • Cumartesi: 10.00 ile 22.00 arası
  • Pazar: 10.00 ile 22.00 arası

AVM dışındaki restoranların hafta sonu mesai saatleri ise bulunduğunuz konuma göre değişir. Ayrıca Türkiye genelinde tüm KFC restoranları, dinî ve resmî bayramlarda da kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaya devam eder.

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