HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kenya'da Parlamento'yu ateşe verdiler! Gerçek mermiler kullanıldı: En az 5 kişi öldü

Kenya'da Parlamento'yu ateşe verdiler! Gerçek mermiler kullanıldı: En az 5 kişi öldü

25.06.2024 18:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da ortalık karıştı. Vergi atışı yasa tasarısına karşı sokaklara dökülen protestocular, Parlamento ve belediye binasını ateşe verdi. Gerçek merminin de kullanıldığı gösteriler de en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da Parlamento'yu ateşe verdiler! Gerçek mermiler kullanıldı: En az 5 kişi öldü

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik devam eden protestolarda şiddet olayları yaşanıyor. Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının Parlamento'da kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı. Protestocular Parlamento binasının bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi. Milletvekillerinin bir kısmı tünelden kaçarken, göstericiler tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin kuşatma altındaki binadan çıkmalarına izin verdi.

AW233806_10

GERÇEK MERMİ DE KULLANILDI

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı da belirtildi. Onlarca protestocunun yaralandığı gösterilerde, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

AW233806_02

Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe verdi. Polis, alevlere tazyikli su ile müdahale etti.

AW233806_01

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek 346,7 milyar Kenya Şilini vergi geliri elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyor.

AW233806_03

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak ilişki iddiası: Evden çıkarken karşılaştı, muhtar kurşun yağdırdıYasak ilişki iddiası: Evden çıkarken karşılaştı, muhtar kurşun yağdırdı
ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor!ŞOK'a Bosch, Baymak, Samsung klimalar geliyor!
Bisikletini bankanın kapısına bağladı... Çalışanlar mahsur kaldıBisikletini bankanın kapısına bağladı... Çalışanlar mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kenya Protesto
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

Çok acı olay: Sitenin bahçesinde oynuyordu! Otoparktan çıkan araç...

Çok acı olay: Sitenin bahçesinde oynuyordu! Otoparktan çıkan araç...

Şimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldi

Şimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldi

Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.