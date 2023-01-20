HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kervana o şirket de katıldı! 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Kervana o şirket de katıldı! 12 bin kişiyi işten çıkaracak

20.01.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor. Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı işten çıkarma kervanına son olarak Google’ın ana şirketi Alphabet de katıldı. Alphabet, yaptığı açıklamada 12.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, "Bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

Kervana o şirket de katıldı! 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak! ABD'li teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda ise şirketi geleceğe hazırlamak için zor bir karar aldıklarını belirtti.

"İŞ GÜCÜMÜZÜ YAKLAŞIK 12 BİN KİŞİ AZALTMAYA KARAR VERDİK"

Pichai, "İş gücümüzü yaklaşık 12 bin kişi azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı. ABD'de işten çıkarılan çalışanların halihazırda bilgilendirildiğini belirten Pichai, diğer ülkelerde işten çıkarılması planlanan çalışanların ise süreçlerinin yerel yasalar ve uygulamalar nedeniyle daha uzun süreceğini aktardı.

goole

"BİZİ BURAYA GETİREN KARARLARIN TÜM SORUMLULUĞUNU ALIYORUM"

Pichai, bu karardan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "Bu değişikliklerin Google çalışanlarının yaşamlarını etkileyeceği gerçeği üzerimde çok büyük bir ağırlık oluşturuyor ve bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 yılda dramatik bir büyüme dönemi yaşadıklarını kaydeden Pichai, ancak bugün karşı karşıya oldukları ekonomik gerçekliğin farklı olduğunu ifade etti.

Google'da aratılan 10 utanç verici soru! Uzmanı açıkladı Google'da aratılan 10 utanç verici soru! Uzmanı açıkladı

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.

Son olarak ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verdi.

(Kaynak: AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saati 2 dolara Kenyalıları çalıştırdılarSaati 2 dolara Kenyalıları çalıştırdılar
Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yokturCumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...
Anahtar Kelimeler:
Google

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı!

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.