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Keşan'da sonuçlar değişti! İtiraz sonucu seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla AK Partili Mustafa Helvacıoğlu kazandı. İlk gelen bilgilere göre seçimi CHP'li aday 12 oy farkla kazanmıştı.

Keşan'da sonuçlar değişti! İtiraz sonucu seçimi 11 oyla AK Partili aday kazandı

Keşan Adalet Sarayı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren veri girişlerinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP'nin belediye başkan adayı Şenol Yalı, ilçede seçimi 12 oy farkla kazandıklarını açıkladı ve şehirde partililer kutlama yaptı.

AK Parti'nin bazı sandıklara itirazı sonucu oylar yeniden sayıldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun 18 bin 414, CHP adayı Şenol Yalı'nın ise 18 bin 403 oy aldığı bildirildi.

Öte yandan CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunacağı kaydedildi.

(DHA)

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Edirne Keşan yerel seçim 2019

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