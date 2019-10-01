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Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Edirne Keşan'da şehir içi ve ve şehir dışı yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilere 153 TL cezai işlem uygulanırken denetimlerin sık sık yapılacağı vurgulandı.

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre 30 Eylül Pazartesi günü, sivil ve resmi ekipler ile söz konusu yerde denetim yapan polis, araçları fuhuş için durduran ve pazarlık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, yolda beklemekte olan şahıslara karşı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan önleyici polislik kapsamında “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek” suçundan 153 TL cezai işlem uyguladı.

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Aynı zamanda bahsi geçen yerde duran sürücülere de GBT kontrolü yapıldı. Ekiplerce araç ve şahısların trafik yönünden olumsuzluklarıyla alakalı gerekli cezai işlemler uygulanarak şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

DENETİMLER SIK SIK YAPILACAK

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin bundan sonra da sık sık yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan fuhuş pazarlığı

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