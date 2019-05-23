Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK'nin 4577 sayılı kararına göre, büyükşehirlerde 33 milyon 651 bin 741 seçmenden 28 milyon 498 bin 346'sı sandığa giderken, katılım yüzde 84,69 olarak gerçekleşti.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 44,06'sını alarak birinci parti oldu. CHP yüzde 29,14, İYİ Parti yüzde 9,52, MHP yüzde 5,18, HDP yüzde 4,15, Saadet Partisi yüzde 3,27 oranında oy aldı.

Bu sonuçlarla büyükşehir belediye başkanlıklarının yüzde 51,72'sini AK Parti, yüzde 34,48'ini CHP, yüzde 3,45'ini MHP, yüzde 10,34'ünü HDP kazandı. İstanbul dışındaki 29 büyükşehirden 15'i AK Parti'nin, 10'u CHP'nin, 3'ü HDP'nin, 1'i MHP'nin oldu.

Belediye başkanlığı için 53 milyon 169 bin 212 seçmenden 44 milyon 860 bin 777'si oy kullandı.

Belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti yüzde 42,55, CHP yüzde 29,81, İYİ Parti yüzde 7,76, MHP yüzde 7,44, HDP yüzde 4,52, Saadet Partisi yüzde 2,91, BBP yüzde 1,59 oranında oy aldı.