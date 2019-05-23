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Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 01:32 | Son Güncelleme

YSK'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı - Büyükşehir belediye başkanlıklarının yüzde 51,72'sini AK Parti, yüzde 34,48'ini CHP, yüzde 3,45'ini MHP, yüzde 10,34'ünü HDP kazandı - Belediye başkanlıklarının yüzde 54,76'sı AK Parti, yüzde 17,71'i CHP, yüzde 17,20'si MHP, yüzde 4,21'i HDP, yüzde 1,77'si İYİ Parti, yüzde 1,55'i Saadet Partisi'nin oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK'nin 4577 sayılı kararına göre, büyükşehirlerde 33 milyon 651 bin 741 seçmenden 28 milyon 498 bin 346'sı sandığa giderken, katılım yüzde 84,69 olarak gerçekleşti.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 44,06'sını alarak birinci parti oldu. CHP yüzde 29,14, İYİ Parti yüzde 9,52, MHP yüzde 5,18, HDP yüzde 4,15, Saadet Partisi yüzde 3,27 oranında oy aldı.

Bu sonuçlarla büyükşehir belediye başkanlıklarının yüzde 51,72'sini AK Parti, yüzde 34,48'ini CHP, yüzde 3,45'ini MHP, yüzde 10,34'ünü HDP kazandı. İstanbul dışındaki 29 büyükşehirden 15'i AK Parti'nin, 10'u CHP'nin, 3'ü HDP'nin, 1'i MHP'nin oldu.

Belediye başkanlığı için 53 milyon 169 bin 212 seçmenden 44 milyon 860 bin 777'si oy kullandı.

Belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti yüzde 42,55, CHP yüzde 29,81, İYİ Parti yüzde 7,76, MHP yüzde 7,44, HDP yüzde 4,52, Saadet Partisi yüzde 2,91, BBP yüzde 1,59 oranında oy aldı.

Belediye başkanlıklarının yüzde 54,76'sı AK Parti, yüzde 17,71'i CHP, yüzde 17,20'si MHP, yüzde 4,21'i HDP, yüzde 1,77'si İYİ Parti, yüzde 1,55'i Saadet Partisi tarafından kazanıldı.

Belediyelerin 742'sini AK Parti, 240'ını CHP, 233'ünü MHP, 57'sini HDP, 24'ünü İYİ Parti, 21'ini Saadet Partisi, 10'unu BBP, 8'ini Demokrat Parti, 6'sını DSP, 1'ini Türkiye Komünist Partisi, 13'ünü bağımsız adaylar kazandı.

Belediye meclislerinde ise 53 milyon 203 bin 842 kayıtlı seçmenden 44 milyon 881 bin 860'ı sandık başına gitti.

AK Parti yüzde 42,56, CHP yüzde 29,36, MHP yüzde 7,46, İYİ Parti yüzde 7,31, HDP yüzde 5,60, Saadet Partisi yüzde 3, BBP yüzde 1,90 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, BBP yüzde 1,30 oranında belediye meclisi asil üyeliği kazandı.

İl genel meclisi üyeliği seçimi için 12 milyon 837 bin 77 seçmenden 10 milyon 975 bin 294'ü sandığa gitti.

İl genel meclisinde AK Parti yüzde 41,61, MHP yüzde 18,82, CHP yüzde 17,46, İYİ Parti yüzde 8,12, HDP yüzde 7,93, Saadet Partisi yüzde 2,47, BBP yüzde 1,82 oranında oy aldı.

İl genel meclislerindeki asil üyeliklerin yüzde 59,51'i AK Parti'li, yüzde 14,78'i MHP'li yüzde 14,47'si CHP'li, yüzde 7,94'ü HDP'li, yüzde 1,81'i İYİ Parti'li isimlerden oluştu.

AK Parti 757, MHP 188, CHP 184, HDP 101, İYİ Parti 23 üyelik kazandı.

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