Kesintisiz oyun keyfi sunan yanınızda taşıyıp istediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi el konsolları

Bilgisayar ve telefonlarda oyun oynamak mümkün olsa da pek çok oyun tutkunu hâlâ konsol oyunlarının daha keyifli olduğunu düşünüyor. Ancak oyun konsollarının bağlantıya ihtiyaç duyması ve büyük boyutlara sahip olması nedeniyle onları her zaman yanınızda taşımanız mümkün değil. İşte tam bu noktada yardımınıza koşan el oyun konsolları, nereye giderseniz gidin, oyun keyfinden ödün vermeden eğlenceli vakit geçirmenize yardımcı olur. Hazırsanız en kaliteli el oyun konsollarının yer aldığı listemize göz atalım!

1. Renk çeşitliliğiyle beğeni toplayan: Sup Video Oyun Konsolu

"Kaliteli ve ucuz el konsolu arayışındayım." diyorsanız Sup Video Oyun Konsolu, size önerebileceğimiz en iyi seçenekler arasında bulunuyor. Rengârenk dış tasarımları ile göz zevkine de hitap etmeyi başaran ürün sayesinde her nerede olursanız olun, kesinti yaşamadan oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

Kaliteli materyallerle üretilen ürünü dur durak bilmeden, uzun yıllar kullanmaya devam edebilirsiniz. İçerisinde bulunan birbirinden farklı 400 oyun çeşidi de oyun severlerin fazlasıyla beğeneceği bir özellik. Hem kaliteli hem bütçe dostu bir oyun konsoluna ihtiyaç duyuyorsanız ürünü sizlere rahatlıkla tavsiye edebiliriz.

2. Kusursuz görsel deneyim: Tendia RGB10MAX2 El Retro Oyun Konsolu

Kusursuz görsel deneyimi yanınızda taşımanızı sağlayan Tendia RGB10MAX2 El Retro Oyun Konsolu, sahip olduğu 5 inçlik geniş ekranı ile daha gerçekçi bir görsel efekt sergiler. Özel olarak tasarlanan ergonomik dizaynı, avuç içinize tam olarak oturur ve oyun hâkimiyetini artırır.

4200 mAh şarj edilebilir bataryası sayesinde sekiz saate kadar kesintisiz çalışabilir. Cihazın hafızasında yer alan 22.000 adet oyun, kendinizi gizemli bir dünyanın içerisindeymiş gibi hissetmenizi sağlar. Üzerinde bulunan yumuşak tuşlar ile kolayca yönetilen el konsolu, rakiplerinin bir adım ötesinde!

3. Hayallerin ötesinde bir deneyim: Stylebest RG300X El Oyunu Konsolu

Hayallerin ötesine geçen, inanılmaz keyifli bir oyun deneyimi yaşamak ister misiniz? "Kim istemez ki?" diyorsanız Stylebest RG300X El Oyunu Konsolu, tam size göre! En iyi el konsolu seçenekleri arasında bulunan cihaz, 3 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü IPS ekranı ile daha gerçekçi bir görüntü deneyimi yaşamanıza yardımcı olur.

Ekranında kullanılan temperli cam ise cihazınızı düşme ve dışarıdan gelen darbelere karşı koruma altına alır. 2500 mAh pil kapasitesi ise dur durak bilmeden uzun süre kesintisiz oyun keyfi yaşamanızı sağlar. Hızlı şarjı destekleyen cihazı şarjı tükense bile dakikalar içerisinde şarj ederek oyun keyfinin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.

4. Özgürce oyun oynamanın keyfini çıkarın: Henniu 5.1 inç X7 Artı Video Oyun Konsolu

Özgürce oyun oynamanızı sağlayan Henniu 5.1 inç X7 Artı Video Oyun Konsolu, keyifli vakit geçirmeyi sevenlerin tercih edebileceği harika bir ürün. 8 GB geniş belleği, 5.1 inç büyük ekranı ile inanılmaz bir oyun deneyimi yaşatan cihaz, rakiplerini bir adım geride bırakmak üzere tasarlanmış.

Kaliteli, kullanışlı ve dayanıklı bir el konsolu tavsiyesi istiyorsanız sizlere önerebileceğimiz cihazı üzerinde bulunan tuşlar yardımıyla kolayca yönetebilirsiniz. Video oynatma, müzik çalma, kamera olarak kullanma, oyun oynama ve kitap okuma gibi pek çok işleve sahip olan cihazı aldığınıza pişman olmayacaksınız!

5. İz bırakan oyunlar: OSDUE Retro El Oyunu Konsolu

Geçmişte iz bırakan oyunlar ile yeniden tanışmak ister misiniz? Öyleyse OSDUE Retro El Oyunu Konsolu, mutlaka deneyimlemeniz gereken cihazlar arasında bulunuyor. Âdeta geçmişten gelen sırlı bir kutu olarak adlandırabileceğimiz mini el konsolu, en keyifli anları yaşamanıza yardımcı olur.

İçeriğinde 666 adet eğlenceli oyun bulunan cihazın 3,5 inçlik ekran boyutu, ideal bir deneyim sunar. Üstelik AV çıkışı üzerinden kolayca TV'ye bağlanabilecek ve daha büyük ekranda oyun oynamanın tadını çıkarabileceksiniz. 1200 mAh pili ise tek şarjda 3-4 saat boyunca çalışmaya olanak tanır.

6. Kolay kullanılabilen şık dizayn: Astarama RGB20S El Oyunu Konsolu

Kolayca kullanabileceğiniz, şık bir dizayna sahip olan Astarama RGB20S El Oyunu Konsolu, oyun oynamayı seven herkese tavsiye edebileceğimiz seçeneklerden bir diğeri. Havalı duruşu ile hem göze hitap eden hem kolayca kullanabileceğiniz ergonomik tasarıma sahip olan cihaz, genç yetişkin hemen herkesin beğenisini kazanır.

3,5 inçlik geniş ekranı oyun oynarken daha net bir görüş alanına sahip olmanıza yardımcı olur. 3500 mAh pili ise uzun süre boyunca şarj ihtiyacı duymadan kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlar. Video oynatıcı, oyun konsolu, müzik çalar ve sayısız işlevi bulunan cihazı rahatlıkla tavsiye edebiliriz.

7. Sınır tanımayan oyun keyfi için: MAYIO RG351V Oyun Konsolu

"Sınır tanımadan oyun oynamaya devam edebileceğim en iyi el konsolu hangisi?" diye soracak olursanız MAYIO RG351V Oyun Konsolu, tavsiye edebileceğimiz cihazlar arasında bulunuyor. Nereye giderseniz gidin, yanınızda taşıyabileceğiniz boyutlara sahip olan ürün, daha eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar.

Seyahat, piknik, tatil gibi aklınıza gelebilecek her yer ve zamanda kullanmaya devam edebileceğiniz konsolun 16 GB'lik hafızası, birçok oyuna ev sahipliği yapabilir. Bu sayede istediğiniz tüm oyunları konsola yükleyebilir ve modeli çantanızda istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Harika, değil mi?

8. Üstün performans için doğru tercih: Powkiddy X70 El Oyun Konsolu

Üstün performans sergileyen el konsolu önerisi isteyenler, sizi hemen buraya alalım! Powkiddy X70 El Oyun Konsolu sayesinde çok daha eğlenceli oyun deneyimleri yaşayabileceksiniz. Ezici performansı ile her türlü oyunu zorlanmadan çalıştırabilen cihaz, Linux işletim sistemine sahip.

HD ekranı 1024x600p çözünürlüğe sahip olduğu için oyunları âdeta içerisinde geziniyormuş gibi derinden hissedeceksiniz. 7 inç geniş ekran boyutu ile her yaştan oyun severin beğeneceğini düşündüğümüz cihazın içerisinde tam 3000 tane oyun bulunuyor. Üstelik USB kablosu ile şarj ederek sürekli pil değiştirme derdinden de kurtulabilirsiniz.

9. Yüksek kapasiteli pili sayesinde oyun keyfi yarıda kalmasın: JTLB El Oyunu Konsolu

Kesintisiz bir oyun deneyimi yaşamanıza yardımcı olan JTLB El Oyunu Konsolu, severek kullanacağınız seçenekler arasında yer alıyor. 3,5 inç büyüklüğe sahip olan ekranı, temperli cam ile kaplandığı için dışarıdan gelen darbelere ve düşmelere karşı üst düzey dayanıklılık sergiliyor.

3500 mAh pili ise tek şarjda yaklaşık sekiz saat boyunca dur durak bilmeden oyun keyfine devam etmenize yardım eder. Video oyunlarını oynamayı seviyor ve her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz, kaliteli bir el oyun konsoluna sahip olmak istiyorsanız cihaz aradığınız tüm özelliklere sahip.

10. Doygun renkler ile benzersiz bir deneyim: CZT Macaron Retro Video Oyun Konsolu

Doygun renkleriyle benzersiz bir oyun deneyimi yaşatan CZT Macaron Retro Video Oyun Konsolu, her oyuncunun sahip olmak isteyeceği güzellikte bir model. İçeriğinde bulunan 800 adet oyun ile geniş bir yelpazeye sahip olan cihazın şık ve ergonomik tasarımı, kullanıcılar tarafından çok beğeni kazanıyor.

3 inç yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan cihazı üzerinde bulunan tuşlar sayesinde kolayca yönetebilir ve dışarıdayken de ara vermeden oyun oynamaya devam edebilirsiniz. TV bağlantısını da destekleyen el konsolunu çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

11. Video oyunlar için en doğru seçimlerden biri: Retroid Pocket 2 Plus Retro El Oyun Konsolu

Video oyun oynamayı sevenlerin tercih edebileceği başka bir modelle karşınızdayız! Retroid Pocket 2 Plus Retro El Oyun Konsolu, son derece şık ve kullanışlı tasarımı ile beğeni topluyor. Model sayesinde her zamankinden çok daha iyi bir oyun deneyimi yaşamanız için her zaman ev ortamında olmanıza gerek yok!

Her nerede olursanız olun, kesintisiz oyun deneyimini yaşatan cihaz 4000 mAh pile sahip. Üstelik tek şarjda saatlerce çalıştığı için oyun keyfine ara vermenize gerek kalmaz. Yeni güncellenmiş Android 9 sistemi ile mükemmel bir deneyim yaşatır. Modelle kampta, tatilde, piknikte ya da evde canınızın istediği her anda oyun oynamanın tadını çıkarın!

12. Ergonomik tasarım harikası: HLF 4,3 inç MP4 El Tipi Video Oyun Konsolu

Tam bir tasarım harikası olarak adlandırabileceğimiz HLF 4,3 inç MP4 El Tipi Video Oyun Konsolu, yuvarlak kenarları sayesinde avuç içerisine oturur. Böylece tam olarak hâkimiyet sağlayarak oyun zevkini ikiye katlayabilirsiniz. İçerisinde oynayabileceğiniz 1500 farklı oyun bulunan el konsolunun "Game Center" aracılığıyla oyun kapasitesini arttırabiliyor.

4,3 inçlik LCD ekranı ile geniş bir bakış açısına sahip olmanızı sağlar ve evinizin konforundan uzaktayken de konsol deneyimini yaşatır. 8 GB belleği ile dilediğiniz oyunları rahatça oynamanızı sağlayacak modele bir şans vermeye ne dersiniz?

13. Benzersiz özelliklerle donatılan: Bornkid 16 Bit El Oyun Konsolu

Benzersiz özelliklerle donatılan Bornkid 16 Bit El Oyun Konsolu hem çocuklar hem yetişkinler için tavsiye edebileceğimiz alternatifler arasında yer alıyor. USB kablo yardımı ile şarj ederek uzun süre kullanmaya devam edebileceğiniz cihazın içerisinde 220 tane birbirinden güzel oyun mevcut.

En iyi el oyun konsolları arasında mutlaka yer vermemiz gerektiğini düşündüğümüz cihazda X-Racer III, Kabarcık Ejderha, Basketbol, Bowling, Son Kale ve Hit Fare gibi birbirinden gizemli oyunlar bulunuyor. Oyun dünyasının derinliklerini keşfetmek istiyorsanız ürünü kaçırmayın, deriz!

14. Klasikleşmiş binlerce oyun seçeneği: Mistaha 4.3 inç 8 GB El Oyun Konsolu

Oyun tutkunlarının mutlaka göz atması gereken Mistaha 4.3 inç 8 GB El Oyun Konsolu, keyifli vakit geçirmenize yardımcı olur. 4.3 inçlik ekranı ile geniş bir ekran deneyimi yaşamanızı sağlayan cihazı seyahatlerinizde, iç ve dış tüm mekânlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Hafızasında 1500 adet klasik oyun bulunan ürün, çocukluk anılarınızı yeniden canlandırmak için harika bir seçim. Üstelik AV kablosu aracılığı ile TV bağlantısı kurabilir ve daha geniş ekranda kesintisiz bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Birbirinden güzel özelliklere sahip olan cihaza bayılacaksınız, bizden söylemesi!

15. Geçmişten günümüze uzanan hatıra: YUES Retro El Atarisi 400 Oyunlu Nostalji Oyun Konsolu

Geçmiş yılların vazgeçilmezi atariyi hatırlayanlar aramızda mı? YUES Retro El Atarisi 400 Oyunlu Nostalji Oyun Konsolu ile âdeta çocukluk yıllarınıza geri döneceksiniz. Mini el oyun konsolu kategorisinde hatırı sayılı bir yere sahip olan ürün, kalitesiyle kullananlar tarafından bolca beğeni kazanıyor.

Karmaşık sistemlerin aksine son derece kolay yönetilebilen cihaz sayesinde gittiğiniz her yerde oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Cebinize sığabilecek boyutlarda olan oyun konsolunu tatilde, piknikte, yürüyüşte kısacası dilediğiniz her yerde rahatça kullanmaya devam edebilirsiniz. İki kişinin aynı anda oynamasına izin veren modeli kaçırmayın, deriz!