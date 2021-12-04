Kestirmeden gitmek istemişti! Mahsur kalanlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki araç yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kaldı.

MAHSUR KALINCA İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Araç içindekiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti. Araç içinde mahsur kalanları kurtardıktan sonra aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından ise bağlanan halatla aracı geri çekti. Kurtarılan araç sahibi ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili araştırma sürüyor. (İHA)





