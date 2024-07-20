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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

20.07.2024 20:59
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında geçit töreni düzenlendi. TGG Anadolu'nun rehberliğindeki 50 gemi resmi geçit töreninde gövde gösterisi yaptı. Ayrıca geçit törenine iki Akıncı İHA ve F-16 uçakları da gemilere eşlik etti, gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ise nefes kesti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde gövde gösterisi! Gemiler, Akıncı İHA ve F-16'lar...

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla adaya barış ve özgürlük getirildi. KKTC'de sağlanan barış ortamı bu sene 50. yıldönümünü coşkuyla kutlandı. Milli Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulme son veren harekatın 50. yılı kapsamında 50 gemiyle geçit töreni düzenledi.

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ÜST DÜZEY İSİMLER TÖRENİ İZLEDİ

Töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda konuk Girne Dome Otel’den izledi.

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AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ

Girne açıklarındaki resmi geçit töreni saat 18.00’da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TGG Anadolu gemisi rehberliğinde 50 gemiyle icra edildi. Gemiler, geçiş sırasında gemi personeli güvertede sıralanarak "çimariva" selamında bulundu. Geçişte, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, 2 Akıncı İHA ve 6 F-16 da gemilere eşlik etti.

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HALK İLGİYLE TAKİP ETTİ

Geçiş esnasında Türk donanmasının amiral gemisi TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı da yapıldı. Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri uçuşu yapıp bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı. Türk Yıldızlarının uçuş gösterisi ve gemilerin geçit törenini ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla Girne Antik Limanı’nı dolduran çok sayıda vatandaş izledi.

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(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı kktc
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