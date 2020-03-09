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Kıbrıs'ta KKTC polisi ile BM askerleri arasında arbede!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta Rum kesiminin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatması sonrasında gerginlik devam ediyor. KKTC sınırında güvenlik önlemi almaya çalışan Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile KKTC polisi arasında arbede yaşandı.

Kıbrıs'ta KKTC polisi ile BM askerleri arasında arbede!

KKTC’de bugün, kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı’da KKTC polisi ile BM askerleri arasında gerginlik yaşandı. BM askerleri, kapıların kapatılmasını protesto etmek amacıyla bugün yapılacak eylem öncesinde, Türk sınır kapısı önünde önlem almak istedi. Bu durum, KKTC polisinin tepkisini çekti.

KKTC polis yetkililerinin, 'burası bizim toprağımız, yeşil hatta çekilin' uyarısına olumsuz yanıt veren BM askerleri, sınırda bulunan KKTC polisi tarafından bölgesine kadar itildi. O anlar ve yaşanan arbede kameralara yansıdı.

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Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs kktc polisi BM askerleri arbede

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