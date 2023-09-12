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Kıbrıs'ta skandal üstüne skandal! Türk tarafına girip GKK askerini darbettiler, KKTC'den çok sert açıklama geldi: Yanlarına kalmayacak

12.09.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk askeriyle BM askerlerini Kıbrıs'ta karşı karşıya getiren gerginliğin ardından Barış Gücü askerleri yine bir skandala imza attı. Dün meydana gelen olayda BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdiği yetmedi, üstüne bir de müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birin darbettiler. KKTC'den "Bu, yanlarına kalmayacak" mesajıyla çok sert tepki geldi.

Kıbrıs'ta skandal üstüne skandal! Türk tarafına girip GKK askerini darbettiler, KKTC'den çok sert açıklama geldi: Yanlarına kalmayacak

Kıbrıs'ta BM Barış Gücü askerleri tansiyonu yükselten hamlelere devam ediyor. Dünkü skandaldan sonra BM Barış Gücü'nden de açıklama geldi ve "Askerler eylemlerinden daima sorumlu tutulur" denirken kapsamlı soruşturma sonrası harekete geçileceği belirtti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Erturuloğlu olaya sert çıktı.

TÜRK TARAFINA GİRİP MÜDAHALEYE KALKIŞTILAR

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştı.

Dün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, GKK askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

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GKK ASKERİNİ DARBETTİLER!

Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

KKTC'DEN SERT TEPKİ: HAZMEDEMEYİP AGRESİFLEŞTİLER

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

BM'DEN AÇIKLAMA: HAREKETE GEÇMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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