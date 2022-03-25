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Kibritle oynayan öğrenciler iş yerini yaktı! "Oynayıp gülüp gittiler"

25.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de 2 lise öğrencisinin tehlikeli oyunu, neredeyse faciayla bitecekti. Birbirine kibrit atarak şakalaşan öğrencilerden birinin attığı kibrit, depo olarak kullanılan bir dükkana gelince yangın çıktı. Alev alan iş yeri söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Kibritle oynayan öğrenciler iş yerini yaktı! "Oynayıp gülüp gittiler"

Sultangazi'de şakalaşan 2 öğrencinin attığı kibrit, depo olarak kullanılan bir dükkâna isabet etti. Alev alev yanan dükkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 07.30 sıralarında depo olarak kullanılan bir dükkânda yangın çıktı. Sokakta servis beklediği düşünülen iki lise öğrencisi, kibritle oyun oynayarak, birbirleriyle şakalaşıyordu. Öğrencilerden biri yaktığı kibriti arkadaşına atmaya çalıştı, ancak kibrit depo olarak kullanılan dükkânın içine girdi. Kibritin depoya girdiğini gören öğrenciler, delikten içeri baktı. Birkaç kere daha depoya bakan öğrenciler, sakince sokaktan uzaklaştı. Deponun içindeki kumaşların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı.

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"OYNUYORLAR, GÜLÜYORLAR, SONRA KAÇIP GİDİYORLAR"

Deponun sahibi İdris Aydın, "Sabah 07.30 sıralarında komşularımız arayıp, depomuzun yandığını söyledi. Biz koştuk geldik. Geldiğimizde itfaiye yangına müdahale etmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde 2 çocuğun birbirlerine kibrit atarak oyun oynadığını gördük. Depoda kumaşlarımızı koyduğumuz ufak bir bölümümüz var. Çocuklardan biri kibriti arkadaşına attığında, kibrit kapı boşluğundan kumaşların olduğu bölüme düşüyor ve kumaşlar tutuşmaya başlıyor. Yangının çıktığını görüyorlar. Gelip tekrar bakıyorlar. Oynuyorlar, gülüyorlar, sonra kaçıp gidiyorlar. Yangın sırasında bir zile basmış olsalar, insanlara haber verseler yangın o kadar büyümezdi. Binanın komple yanma riski vardı. Binanın önünde doğal gaz hattı var. Toplamda 100 bin lira zararımız var. Şu anda depomuzu tadilata aldık" dedi.

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"ONLARIN EĞLENCESİ BİZİM CANIMIZA MAL OLUYORDU"

Bina sahibi Ayhan Balota ise, "Sabah zilimiz çaldı. Aşağı indiğimizde depo olarak kullanılan dükkanımızın yandığını gördük. İtfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Bizi büyük bir tehlikeden kurtardı. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlara baktığımızda iki tane lise öğrencisinin şaka ile beraber yangına neden olduklarını gördük. Yangını fark edip, kimseyi uyarmadan, hiçbir müdahalede bulunmadan, eğlenerek, gülerek, bunu gerçekleştirmişler. Onların eğlencesi neredeyse bizim canımıza mal oluyordu. Bu olay manevi olarak bizi çok yıktı" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi
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