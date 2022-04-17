Kiev yine füzelerin hedefi oldu! Sirenler çaldı, halk panikle sığınaklara indi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahalede 2 aylık sürenin geride kalmasına az bir süre kala başkent Kiev yine füze saldırılarının hedefi oldu. Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskava'nın batması sonrasında Moskova yönetimi Kiev'deki birçok hedefi füzelerle vurdu.

SİRENLER ÇALDI, HALK SIĞINAKLARA İNDİ

Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskava'nın batması sonrası Kremlin saldırılarını artırdı. Kiev'deki birçok hedef iki günde 3 kez füzelerle vuruldu. Şehrin üstü siyah dumanla kaplandı, sirenler çaldı ve halk panikle sığınaklara indi.

Rusya'nın hedefinde bu kez tank tamir fabrikası vardı. Başkent Kiev'e çok yakın bir mesafede olan fabrika, yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vuruldu. Fabrika kullanılamaz duruma geldi. Bombardıman yerleşim yerlerine de zarar verdi.

RUSYA: 16 HEDEF VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece boyunca Rus birliklerinin havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 16 hedefi vurduğunu söyledi.

Sözcü, hedefler arasında roket ve top cephanelikleri, hava savunma füze sistemi ve askeri teknik araç depoları ile bazı askeri birlikler olduğunu ifade etti.

