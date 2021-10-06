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Kilerdeki kokuya koştu! Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyor

06.10.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde tüp patlaması sonucu 70 yaşındaki kadının vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Koku üzerine kilere giren ve çakmak yakan yaşlı kadın oluşan yanıklar nedeniyle konuşamıyor ve hareket edemiyor.

Kilerdeki kokuya koştu! Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Güllü Gökçe, kilerden koku gelmesi üzerine kilere gitti. Kilerdeki küçük tüpten gaz sızdığını fark eden yaşlı kadın elindeki çakmağı çakınca patlama meydana geldi.

KONUŞAMIYOR, HAREKET EDEMİYOR

Patlamayla Gökçe'nin ellerinde ve yüzünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine getirilen Güllü Gökçe tedavi altına alındı. Ellerinde ve yüzündeki yanıktan dolayı yaşlı kadının konuşamadığı ve hareket edemediği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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