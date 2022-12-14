Kılıçdaroğlu, Almanya'dan döndü! Saraçhane'de İmamoğlu'na böyle seslendi: 'Başarını kıskanıyorlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürülen davada karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar açıklandığında Almanya'da olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, apar topar İstanbul'a döndü. Saraçhane'de bulunan belediye binasına gelen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

'SAYIN BAŞKAN MORALİNİ BOZMA'

"Başkanım hüzün bize yakışmaz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da hep beraber birlikte yapacağız. Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı, yargı değildir. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olmalı. Sayın Başkan hiç moralini bozma, gülümsemeni sürdür. 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan endişen olmasın, 16 milyon seni kucaklıyor.

'BAŞARILARINI KISKANIYORLAR'

Benzer bir olay, İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. 100 küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim, orada da söyledim, aynı şeyleri söyledim. Haklı olduğunu hem yargı hem de İzmirliler teslim etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar, hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbulun rantına doymadılar, onları doydurmayacağız. İstanbulluların rantı İstanbullulara aittir. Buna tahammül edemiyorlar, rantı almak istiyorlar. Allah büyüktür."

