Kılıçdaroğlu 'Montajlı' diyerek paylaştı! Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi: Gençler, eşik işte burada

Seçimlere 2 gün kaldı. Millet İttifakı ve adayı Kılıçdaroğlu seçim propagandasına devam ediyor. Erdoğan dün akşam gençlerle buluşmasında ittifakın "Haydi" vurgusunun yapıldığı, terör örgütü PKK elebaşının da klipte yer aldığı klip hakkında "Kılıçdaroğlu terör örgütünün başındaki adamı arkasına alıyor, 'haydi' diyor, o da 'haydi' diyor. Bunu nereye koyacaksın?" diyerek tepki göstermişti.

GENÇLERE SESLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ayrı ayrı klipleri paylaşarak Erdoğan'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır."

