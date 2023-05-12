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Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Gittik, yakaladık, sakladık"

12.05.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce hakkındaki iddialar üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. "Bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim" diyerek açıklama yapan Soylu, "Ne edepsiz bir adammışsın sen" dediği Kılıçdaroğlu'nun kendisine bir talepte bulunduğunu öne sürerken sert ifadeler kullandı. Soylu "Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'kaset' iddiası! "Gittik, yakaladık, sakladık"

Seçime günler kala Muharrem İnce hakkında önce sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ardından da İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyurması gündeme damgasını vurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelişmeler üzerinden cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Soylu, Kılıçdaroğlu için "Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun" diye konuştu.

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"BUNU SÖYLEMEYECEKTİM AMA SÖYLEYECEĞİM"

Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiren Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul'. Bu milletvekilinin kasetini, bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs'ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun. Kendin söyledin, kendin arkadaşlarını gönderdin, rica ettin. 'Allah'ını seversen milletvekilimin kasetini bul ve yok et' diye. Ne edepsiz bir adammışsın sen. Gerekirse isim veririm ama isim vermem çünkü herkes biliyor."

"KILIÇDAROĞLU DA OLSA SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM"

Muharrem İnce'nin çekilmesine değinen Soylu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kim müdahale ediyorsa, bunun adı Kılıçdaroğlu da olsa sonuna kadar peşindeyim" diye konuştu.

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(DHA)

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