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Kılıçdaroğlu'ndan 5'inci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu geldi! O ilçe için yeni projesini duyurdu

28.04.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Bay Kemal’in Tahtası' isimli video paylaşımlarını sürdürüyor. Son paylaşımında gemi üretimine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 5'inci 'Bay Kemal'in Tahtası' videosu geldi! O ilçe için yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun beşincisinde gemi sanayisine dikkat çekti. Kahramanmaraş depremlerinde ağır yara alan İskenderun ile ilgili projesini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Türkiye bunu hak ediyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, zenginleşmemizin şartlarından biri Türkiye'yi üretim ve ticaret üssü haline getirmek. Biliyorsunuz, Çin'in yeni geliştirdiği yeni ipekyolu projesinde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşınmızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünyayla rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız.

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'TÜRK GEMİ İNŞA SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEMİZ GEREK'

Dünya ticaretinin yüzde 80'ini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok. İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek. 200 bin DWT ton büyüklükteki gemilerin motorundan gövdesine kadar bütün parçalarını Türkiye'de üreteceğiz.

'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN LOJİSTİK ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Akdeniz bölgesinde konumlanacak tersane sadece yüksek kapasiteli gemilerin üretimi ile görevli olacak. Bu tersane, Türkiye içinde üretim yapan çok sayıda tersaneyle orantısız rekabet yaratmaması için belirlenen büyüklüğün altında gemilerin üretimini kabul etmeyecek. Türk gemi inşa sektörünün yüzyıllara dayanan mesleki bilgi mirası ve becerisini yenilikçi teknolojiyle birleştireceğiz. Rekabetçi ve yüksek kaliteye sahip gemiler inşa edeceğiz. Türkiye'yi adım adım dünyanın lojistik, ticaret üssüne dönüştüreceğiz. Akdeniz'de öncü olacağız. Jeopolitik konumumuzu lehimize kullanarak büyüyeceğiz. Sevgili halkım, Türkiye bunu hak ediyor. Başaracağız, sana söz. Sağlıcakla kalın"


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