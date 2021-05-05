Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak."

Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak ???? pic.twitter.com/tth3peTd6I — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 5, 2021



