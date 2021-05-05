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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

05.05.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' başlığıyla paylaştığı video hakkında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye yanıt: Bekleyin ve görün, asıl Z kuşağı sizi çizgi film yapacak

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan ’Yalan Üretim Merkezi’ başlıklı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Soru soruyoruz her gün farklı bir cevap alıyoruz. Şimdi de Z kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar. Allah bunlara akıl fikir versin. Bekleyin, bekleyin Z kuşağı önümüzdeki seçimlerde sizi çizgi film yapacak."

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme: Yalan Üretim MerkeziAK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme: Yalan Üretim Merkezi


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Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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