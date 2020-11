Kılıçdaroğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa metnindeki 'At izi, it izine karıştı' ifadesine dikkatleri çekerek "Bu ne demek? Sormak gerekiyor, ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki önümüzdeki günlerde Berat bey bu konularda ayrıntılı açıklama yapar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk sizi, ülke yönetimi ile görevlendirmişse, siz bakanlarınızı, kim hangi işi en iyi yapabilir düşüncesi ile hareket edip onu atarsınız. Bakan olan kişi bakanlığı çok iyi bilecek, bürokrasiyi çok iyi bilecek.

Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi benim. Hazineden, maliyeden sorumlu ülke felaket durumda. Kasa eksi. Pembe tablo ile kamuoyuna sunuş yapılıyordu. Bugüne kadar yaptığımız önerilerden hiçbirisi hakkında yanlıştır veya eksiktir eleştirisi gelmedi. Biz her çözümü uzmanına danıştık. Ekonomik kriz var, evet. 2018 ağustosunda bu iş böyle yürümez diye 13 madde halinde bunları saydık. Çözümle ilgili olarak bizim üstümüze düşen bir şey varsa desteği vermeye hazırız da dedik.