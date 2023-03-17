Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor

14 Mayıs günden güne yaklaşırken, 6'lı masa liderlerinin ortak aday gösterdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, destek turunda ilk ziyaretlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.
Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerin HDP'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız. Onu ev sahibine soracaksınız." demişti.