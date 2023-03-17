HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor

Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor

17.03.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıktıktan sonra destek turunda ilk ziyaretlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor

14 Mayıs günden güne yaklaşırken, 6'lı masa liderlerinin ortak aday gösterdiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, destek turunda ilk ziyaretlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

KILIÇDAROĞLU, BTP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN BAŞ'I ZİYARET ETTİ

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

btp2

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

"ONU EV SAHİBİNE SORACAKSINIZ" DEMİŞTİ

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerin HDP'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız. Onu ev sahibine soracaksınız." demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?
O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'
AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu BTP Bağımsız Türkiye Partisi

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.