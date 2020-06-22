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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Bursa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Bursa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bursa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşımızın bir an önce sağ salim bulunması için" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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