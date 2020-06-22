Kılıçdaroğlu'ndan Bursa'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Kestel'de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşımızın bir an önce sağ salim bulunması için" ifadesini kullandı.

Bursa Kestel’de meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, kaybolan vatandaşımızın bir an önce sağ salim bulunması için. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 22, 2020

Kaynak: DHA

