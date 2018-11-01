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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 21:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nın ismi konusunda "Bu kadar şaibeli yerin adının Atatürk olması doğru değildi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

'29 EKİM ANKARA'DA KUTLANIR'

29 Ekim Ankara'da kutlanır. Bu devletin bir geleneğidir. Her yerde etkinlik yaptık. Cumhuriyetimizi kutladık. Cumhuriyetin değerini yüceltmek hepimizin görevidir. İlk kez cumhuriyet tarihinde Ankara dışında yapıldı. Bu benim katılıp katılmama olayının dışında. Devlette gelenek kalmadı. Ailelerde, STK'larda gelenekler vardır. Devleti ayakta tutan kurallardır. Devlet dediğimiz kavram büyük derecede yara almış oluyor. Devlet hepimizin devletidir.

'BU KADAR ŞAİBELİ YERİN ADININ ATATÜRK OLMASI DOĞRU DEĞİLDİ'

Havalimanının isminin üzerinde çok da durmadım. Bu kadar şaibeli yerin adının Atatürk olması doğru değildi."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu cnn türk Hande Fırat istanbul havalimanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Stendap yapsa Cem Yılmaz dan daha fazla kazanır.
çok boş konuşuyorsun bazen nasıl muhalif oluncak dahi bilmiyorsun bu yüzdende hep kaybetmeye mecbursun
CUMHURİYET BAYRAMI TÜRKİYENİN HER YERİNDE KUTLANABİLİR DAR KALIPLI DÜŞÜNMEMEK GEREK CUMHURİYET HER İLDE KUTLANIYOR
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