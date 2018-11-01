Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:
29 Ekim Ankara'da kutlanır. Bu devletin bir geleneğidir. Her yerde etkinlik yaptık. Cumhuriyetimizi kutladık. Cumhuriyetin değerini yüceltmek hepimizin görevidir. İlk kez cumhuriyet tarihinde Ankara dışında yapıldı. Bu benim katılıp katılmama olayının dışında. Devlette gelenek kalmadı. Ailelerde, STK'larda gelenekler vardır. Devleti ayakta tutan kurallardır. Devlet dediğimiz kavram büyük derecede yara almış oluyor. Devlet hepimizin devletidir.
Havalimanının isminin üzerinde çok da durmadım. Bu kadar şaibeli yerin adının Atatürk olması doğru değildi."
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