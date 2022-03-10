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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Bunun kabahati bizde

10.03.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dii ziyaretler kapsamında Diyarbakır'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, üye katılım töreninde konuştu. Partiye katılanlara rozet takan Kılıçdaorğlu, "CHP bu bölgeye gelmedi. CHP’nin bölgede fazla oyu yok bunun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Bunun kabahati bizde

Diyarbakır ziyareti kapsamında partiye yeni üye katılımı dolayısıyla düzenlene törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin o bölgede fazla oyu olmadığının farkında olduğunu belirterek, "Bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, defalarca planlanıp iptal edilen Diyarbakır programına gerçekleştirdi. Dün akşam kente gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından havalimanında karşılandı. Kılıçdaroğlu, partililer birlikte Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Sezai Karakoç Kültür Merkezine geçerek üye katılım töreninde partililere rozet taktı.

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Kongre merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da olmaktan, Diyarbakırlılarla beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. "Yaşadığınız sıkıntıları biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, büyük sıkıntılar yaşanıldığını, bunun farkında olduklarını ifade etti.

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"CHP BU GÖLGEYE GELMEDİ, FARKINDAYIM"

Bu ülke huzuru, barışı, kardeşliği bedeli ne olursa olsun mutlaka getireceğini belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemlisi helalleşmeye ihtiyacı var. Birlikte yapacağız. Dertlerimiz, işsizlik evlerde yoksulluk var. Cumhuriyet Halk Partisi bu bölgeye gelmedi farkındayım. CHP’nin bölgede fazla oyu yok bunun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı, kahvenizi içemedik sofranıza oturmadık. Ankara’da oturduk. Güzel güzel laflar ettik. Niye bize oy vermiyorlar. O istiyorsan gideceksin. Vatandaşın derdini dinleyeceksin. Sofrasına oturacaksın. Çayını içeceksin. Derdini dinleyeceksin ondan sonra ben sizin dertlerinizi çözmeye talibim diyeceksin. Buraya geldim, sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, üye katılım programının ardından bir otelde Sivil Toplum Kuruluşu (STK), muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasına geçti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kemal Kılıçdaroğlu
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