Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Misak-ı Milli' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğine yönelik açıklamaları ile "Dünyaya sesleniyorum, Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum, çok çetin müzakereler sizi bekliyor" sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"(Ben Atatürk'ün partisiyim) diyen bu adam, 'Kuvay-ı Milliye geleneğinden geliyorum' diyor ama bir defa Kuvay-ı Milliye ruhundan haberi yok. Onu bir öğrenmesi lazım. Çünkü ta oralara kadar asker göndermişiz. Tavsiye ediyorum, Misak-ı Milli'yi bir öğrensin. Misak-ı Milli nedir? Misak-ı Milli neyi kapsıyor? O kapsam içerisinde neler vardı? Bunu bir öğrenmesi lazım. Bundan haberi yok.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: MİSAK-I MİLLİ KİM, SEN KİM?

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim; Erdoğan sinirlenmiş, Misak-ı Milli'yi öğrensin demiş. Euro’lara insanımızın mahallelerini sattın sen, Misak-ı Milli kim sen kim? Tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü!

"İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB’ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir. Bu süreci tamamladığımızda, emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım, sadece Euro’lara teslim olmayacak yöneticiler eksik!"





