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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay olacak sözler: 'Ahlak anlayışı bambaşka!'

20.04.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail-Türkiye ilişkileri hakkında söylediklerini sert sözlerle eleştirdi. İşte Kılıçdaroğlu’nun çok konuşulacak o açıklaması…

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a olay olacak sözler: 'Ahlak anlayışı bambaşka!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail ile siyasi, ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davamız başkadır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Twitter'dan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu şu mesajı paylaştı:

“İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır' demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sen de hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlâk anlayışı bambaşka.”

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Türkiye ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde de Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. İsrail'den görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik, söylüyoruz. Uluslararası toplumu Filistinlilere yapılan haksızlıklara karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Bu sorunun maiyeti ve yol açabileceği felaketler bilindiği halde kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman işin içinde başka hesaplar var demektir.

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Her ne kadar Mescid-i Aksa’nın 1969 yılında alçakça yakılmaya çalışılmasının ardından kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı dahi bu meseleye yeteri kadar sahip çıkmıyor olsa da biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail’le siyasi - ekonomik ilişkilerimiz için attığımız adımlar başka, Kudüs davası başkadır.

Tüm dünya sussa bile biz Kudüs davamızı en yüksek sesle sürdüreceğiz. Filistin Devlet Başkanı, BM Genel Sekreteri, Ürdün Kralı ile İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığım telefon görüşmelerinde bu konudaki tavrımızı kendilerine ifade ettik. Temennimiz şu mübarek günlerde Kudüs'te yaşanan zulmün son bulmasıdır."

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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