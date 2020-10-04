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Kılıçdaroğlu'ndan Ermenistan'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2020 17:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.

Kılıçdaroğlu'ndan Ermenistan'a tepki

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" dedi.


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