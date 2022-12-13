Kılıçdaroğlu'ndan EYT ve asgari ücret açıklaması: 10 bin 128 lira olmasını istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

"ASGARİ ÜCRETİN 10 BİN 128 TL OLMASINI İSTİYORUZ"

Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak bir rakam olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Biz; var olan ücretin, hem büyüme rakamlarını hem de enflasyon rakamlarını içeren seyir içinde, önümüzdeki süreç içinde 10 bin 128 TL olmasını istiyoruz... Bir haksızlığa yol açmaması açısından. Büyümeyi sağlayanlar, alın teri dökenler, rantiye sınıfı değil. Bunlara vermek zorundasınız. TÜRK-İŞ'in bu konuda, açlık sınırını ölçü alarak açıklamasını doğru bulmuyorum. Ne demek? Açlık sınırı ölçü mü alınır, Allah aşkına. Bir hesaplama yapılacaksa; enflasyon rakamları ile büyüme rakamları alınır. Bir uzmana verirsiniz, yarım saat içinde size 10 bin 128 lira rakamını çıkarır. Bunun işveren üzerinde ciddi bir yük getirmemesi için de dersiniz ki, 'Gelir vergisinden feragat ediyorum.' Sigorta primini biraz daha düşürüyorum, diyeceksiniz. Gelir dağılımındaki çarpıklık asgari ücrete yansımamalı."

"DEVLETTE LİYAKATLİ KİŞİLER KALMADI"

EYT ile ilgili, bakanların kopuk çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma Bakanlığı çalışma yapıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bundan haberi yok. Çalışma Bakanlığı ayrı çalışıyor, Hazine'ye sormuyorlar. Hazine'ye görüş almak için gittiklerine de 'Ben bunu karşılayamam' diyor. Önce bürokratların bir araya gelip, seçenek oluşturmaları lazım. Ama devlette liyakatli kişiler kalmadı, bürokrat kalmadı. EYT ile ilgili çözüm bekliyoruz. Nasıl bir çözüm üretecekler, biz de merak ediyoruz."

