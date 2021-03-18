Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında ilk yorum

Mustafa Kemal, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" der. Yine Atatürk, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız." der.

106 yıl önce mücadele ederek, kolunu, bacağını, gözünü veren şehit ve gazilerimizi şükranla anmak hepimizin temel görevidir. Bu konuda toplum olarak her yıl Çanakkale'yi anmamız, onlara duyduğumuz minnetin gelecek kuşaklara aktarmaktır.

HDP'YE KAPATILMA DAVASI

İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız.

Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.

Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz. Bu siyaset tarzını bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları.



