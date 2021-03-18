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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında ilk yorum

18.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında ilk yorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündem dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

ÇANAKKALE DESTANI'NIN 106. YILI

Çanakkale Zaferi'nin önemli noktası Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çok güçlü bir şekilde çıkmış olmasıdır.

106 yıl önce mücadele ederek, kolunu, bacağını, gözünü veren şehit ve gazilerimizi şükranla anmak hepimizin temel görevidir. Bu konuda toplum olarak her yıl Çanakkale'yi anmamız, onlara duyduğumuz minnetin gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Mustafa Kemal, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" der. Yine Atatürk, "Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığınızı koruyamazsınız." der.

'GÜN AYRIŞMA GÜNÜ DEĞİLDİR'

Gün ayrışma günü değildir, gün kavga günü değildir, gün ülkenin ekonomik bağımsızlığını yeniden sağlama günüdür. Bunu yapmalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama ülkenin bağımsızlığından hepimiz sorumluyuz.

HDP'YE KAPATILMA DAVASI

İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.

Biz işsizlik sorununa çözüm bulunmalı derken kişinin inancına, yaşam tarzına, hangi partilidir bakıyor muyuz, hayır. CHP olarak diyoruz ki işsizlik sorununu çözeceğim. Biz siyasi sosyal kimlikler üzerinden değil çözüm üzerinden siyaset yapıyoruz. Bu siyaset tarzını bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları.


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP HDP Halkların Demokratik Partisi

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