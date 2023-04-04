Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: İşte benim evladım

Çeşitli programlara katılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kente gelen Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet Buluşması" programının ardından Sülüklü Mezarlığına gitti.

Buradaki Şehitlik'te şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua eden Kılıçdaroğlu, ardından 18 Şubat'ta yaşamını yitiren Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabrini ziyaret etti.

ANISINI ANLATTI

Özyazıcı'nın oğlu, torunu ve geliniyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, rahmetli Özyazıcı ile Trabzon ziyaretinde tanıştığını belirterek, "Bana Trabzonspor'un onur kartını, kimliğini vermişti. Hala o kimlik bende durur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Özyazıcı'nın değerli bir insan olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor'u Trabzonspor yapan, sporda disiplini getiren, kararlarıyla gerçekten sporun hem kalıcı olmasına hem gelişmesine, büyümesine yol açan ve aynı zamanda Trabzon markası yaratan önemli bir kişi. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Yomra ilçesindeki Kadın Kooperatifi Pazarı'nı ziyaret ederek, girişimci kadınlarla bir araya geldi. Kadınların el emeğiyle ürettiklerini inceleyen Kılıçdaroğlu, torunu ve ailesi için tezgahlardan ürün satın aldı.

ZİYARETİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP lideri Trabzon'daki ziyaretlerinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mitingde konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kendini dinlediği anın fotoğrafını kullanan Kılıçdaroğlu paylaşımına, "İşte benim evladım." notunu düştü.

