Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da seçim yenileme kararı hakkında açıklamalar

CHP lideri Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. CHP lideri gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: Bu akşam Bakırköy meydanında (Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıktığı tarih) 16 Mayıs öncesi ve sonrası anlatılacak ben de katılacağım. 19 Mayıs'ta da yine etkinliklerimiz olacak. Biz milli günleri coşkuyla kutlamak istiyoruz. SEÇİM TEKRARINDAKİ PUSULA TARTIŞMASI



Gidiyorsunuz, paravanın arkasında 4 pusula veriliyor sizlere. Muhtar, belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı. Aynı zarfa koyuyorsunuz, seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, kurul aynı kurul. Çıkarıyorsunuz sayımı yapıyorsunuz ve 3'ünde bir şey yok ama 'büyükşehir seçiminde sorun var iptal ediyorum' diyorsunuz. Bunu söylemek için ancak, iradesini, vicdanını satmışsa ancak bu o kararı verebilir. "YSK'NIN GEREKÇELİ KARARININ NERELERDE YAZILDIĞINI BİLİYORUM"



O gerekçelerin nerelerde yazıldığını ben çok iyi biliyorum. Kim onlara talimat verdiyse aynı talimatı veren kişi ya da gruplar gerekçeyi şöyle yazacaksınız diyecek. Aklını kiralamış olan, vicdanını kiralamış olan kişilerin aldıkları talimat ile yaptıkları bir uygulama.

"RAKİBİMİZ ARTIK YSK'DIR"



Bizim rakibimiz artık YSK'dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır. 16 milyon İstanbulluya ben senin oyunu kabul etmiyorum, talimat verenin arzusu yerine gelinceye kadar sürdüreceğim demiş. Kazanacağız biz. 23 Haziran'da göreceksiniz. Ben İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu biliyorum, kabul ediyorum. Bütün sandıklarda görevlilerimiz olacak, seçmen listeleri konusunda kimse endişeye kapılmasın. Biz erken seçim istemiyoruz. Bir odada İstanbullunun hakkını elinden aldınız. Niçin kalkacak? Ekrem Bey gidecek oraya oturacak. Kimin iradesiyle? Halkın iradesiyle. Ondan sonra önümüzde bir 4 yıllık süreç var. Neden istemiyoruz? Biz Türkiye’nin çıkarlarını savunan bir partiyiz. Ekonomiye bu kişiler ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Neymiş bir kazandık tekrar seçim. Bunun adı fırsatçılık. Biz fırsatçı bir parti değiliz. Zamanı gelince gider oyumuzu kullanırız. "TÜRKİYE ADINA ACI OLAY"



Bir tezgah olduğu belliydi zaten. Türkiye adına acı bir olay. Beni asıl üzen bir Şehit cenazesinde bunların olmasıdır. Oraya gelen insanlar bizler bir şehit cenazesine katıldık. Bir devlet töreni. Namaz kılınır dualar okunur helallik alır sonra şehit cenazesini uğurlarız. Doğru dürüst namaz kıldırmadılar. Aynı saldırıyı bana Şavşat’ta yapılmıştır. Burada da benzer bir olay var. Kesinlikle planlıydı. Ben vatandaşımı hiç suçlamadım. Bazı kadınların çok tepki verdiklerini biliyorum. Türkmen köyü olduğunu söylendi bize. Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler ortaya çıkacak. O saldırganlar serbest bırakıldı. Siyasi talimat olmasaydı serbest kalmazdı zaten.

"ÜÇ BEŞ TANE ÇAPULCU SALDIRDI DİYE GERİ ADIM MI ATACAĞIZ"



Ben inançlı bir insanım. Allah’ın verdiği bir can var. Benim görevim bu olayların karşısında sakin kalmaktır. Üç beş tane çapulcu saldırdı diye biz geri adım mı atacağız? Ben bir milim bile geri adım atmayacağım. Hayat gayeniz ne? Ben istiyorum ki insanlar huzur içinde yaşasınlar. Neden kavga ediyoruz? İktidar sahipleri gerilim yaratıyor? Bu ülkenin hakimi savcısı yok mu? Bu kadar yalan nasıl yayınlanıyor? İktidar gerilim yaratın diyor. "HAYIR EFENDİM NEDEN KORKAYIM"



Hayır efendim neden korkayım. Ben inançlı bir insanım. Allah’ın verdiği bir can var. Gidecekse gider zaten. Ben üç beş çapulcudan mı korkacağız. Bir milim dahi inanmadığım yoldan geri adım atmayacağım. İktidarlar gideceğini anlayınca gerginlik yaratır. ‘Yaratılan bu gerginlik tırmanır mı’ Beni endişelendiren şey bu mu? İki elimle başımı tuttum. Gelen sopalar ellerime kollarıma geldi. Başıma gelse zaten ölürdüm. Öldürmek için yapıyorlardı zaten. Beni öldürmeye çalışanlar serbest bırakıldı.