Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' mesajı: Henüz erken

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan fazla bir zaman varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi aday olarak çıkaracağı tartışması da sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında nasıl bir ismi olduğu kulislere yansıdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı.
Selvi, bugünkü yazısında adaylık için Kılıçdaroğlu'nun 'siyaset dışından bir isim' düşündüğünü iddia etti.
CHP lideri, adaylık için ismi öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha başkanlık görevlerini yapması gerektiği fikrinde.