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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' mesajı: Henüz erken

16.03.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' mesajı: Henüz erken

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken, kulislerde Meral Akşener mi, Erdoğan karşısında en çok oyu alan Mansur Yavaş mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu tartışması sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı adaylık için düşünmediği ve aklında bambaşka bir ismin olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan fazla bir zaman varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi aday olarak çıkaracağı tartışması da sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında nasıl bir ismi olduğu kulislere yansıdı.

ORTAK ADAYLIK İÇİN SÜRPRİZ İSİM

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı.

Selvi, bugünkü yazısında adaylık için Kılıçdaroğlu'nun 'siyaset dışından bir isim' düşündüğünü iddia etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARARI

CHP lideri, adaylık için ismi öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha başkanlık görevlerini yapması gerektiği fikrinde.

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