Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' mesajı: Henüz erken

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıldan fazla bir zaman varken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi aday olarak çıkaracağı tartışması da sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklında nasıl bir ismi olduğu kulislere yansıdı.

ORTAK ADAYLIK İÇİN SÜRPRİZ İSİM

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı.

Selvi, bugünkü yazısında adaylık için Kılıçdaroğlu'nun 'siyaset dışından bir isim' düşündüğünü iddia etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARARI

CHP lideri, adaylık için ismi öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir dönem daha başkanlık görevlerini yapması gerektiği fikrinde.

