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Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı: 'Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir'

01.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yoksulluğu bitirmenin, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmenin ve Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmanın temel hedefleri olduğunu" bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ramazan Bayramı' mesajı: 'Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir'

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlandığı mesajında, sevgi ve dayanışma hissinin kalpleri doldurduğu, rahmet ve bereket ayı olan ramazanı hep birlikte idrak ettiklerini belirtti.

Bayrama kavuşmanın heyecanının yanında, bu Ramazan Bayramı'nda bir başka heyecanları daha olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Milyonlarca cana mal olan Kovid-19 pandemisini, tüm dünya ile birlikte, yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ancak pandeminin öğrettiklerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, dayanışmanın, bir arada olmanın yanı sıra "sosyal devlet" anlayışının da ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını bildirdi.

"ÜLKEMİZDE YOKLUK VE YOKSULLUK ASLA KADER DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal devlet ilkesi, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluğa mahkum edildiği ülkemizde, hayati bir konudur. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ülke nüfusunun ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği, milyonların enerji yoksunluğu yaşadığı ülkemizde bu yokluk ve yoksulluk asla kader değildir. Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime, büyük bir silkinmeye, işinin ehli insanların görev başına gelmesine ihtiyaç var.

Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz aracılığıyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza uzattığımız el, iktidarımızda yapacaklarımızın da teminatıdır. Bu güzel ülkede yoksulluğu bitirmek, tükenen adalet ve hakkaniyeti yeniden tesis etmek ve elbette Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak temel hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik duygularımla, tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." (AA)

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