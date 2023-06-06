Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Sosyal medyadan paylaştı: "O faturaları silin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelere 3 ay ertelenen elektrik faturalarının toplu kesildiğini ifade ederek sert sözler kullandı.

"İNSAFINIZ VE İNSANLIĞINIZ YOK SİZİN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:



"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allah'tan korkun. O faturaları silin."

Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 6, 2023



