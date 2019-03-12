Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da katıldığı bir programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

'NE ZAMAN İSTİYORSAN AÇ'

Kılıçdaroğlu, “Belediye seçimlerine bilmem kaç gün kala... Diyorlar ki, ‘Hakkında soruşturma açacağız’. Aç kardeşim. İstediğin zaman aç, ne zaman istiyorsan aç. Eğer boğazımızdan haram lokma girmediyse hiç kimseden korkmayız” dedi.

Yine aynı programda açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, “16 yılda Londra’daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti’nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 149 milyar dolar Londra’daki bir tefeciye faiz ödüyorsa, AK Parti'li kardeşimin oturup düşünme vakti gelmiştir. Niçin, kimin faizi? Vergi desen tamam, borç desen tamam ama borç ödemek için borç alınıyorsa oturup düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

