Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeli sığınmacı açıklaması! "Tüm adımlar hazır" diyerek duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, "Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 700 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini belirtti, bebeklere Allah'tan uzun ömür diledi.

Suriyeli sığınmacılar meselesine ülkenin geleceği gözüyle baktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Her milletin en büyük zenginliği bebekleridir. Bu bebekler de yıkık dökük Suriye'nin zenginliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜM ADIMLAR HAZIR"

Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için evlatlarının vatanına dönmesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hep söyledim yine söyleyeceğim, ucuz bir ırkçı tavırla değil, düzgün, devlet aklıyla yapılacak iştir bu. Sağlıklı şartlarda gidecekler, tüm adımlar hazır. İktidarımızda bu sürecimiz 2 senede tamamlanacak. Bu şartlar da AB fonlaması ile bizim garantörlüğümüzde oluşturulacak. Davul zurna ile gidecekler." (AA)

