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Kılıçdaroğlu'ndan TFF ve Digiturk'e tepki; kulüplere destek

16.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF ve Digiturk'e tepki gösteren Türk futbol takımlarının yanında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan TFF ve Digiturk'e tepki; kulüplere destek

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi;

"TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim. #Kataristan"

KK

NE OLMUŞTU?

Kulüpler Birliği Vakfı, yapılan toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 4 maddelik bir talep listesi göndermişti. Bunların yapılmaması halinde maçlara çıkmama dahil tüm seçeneklerin değerlendirileceği vurgulanmıştı.

KULÜPLERİ BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELER KULLANILMIŞTI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına;

Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan aşağıda imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız.

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-Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi,

-Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri,

-Yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi,

-Kulüp Lisans Talimatı kriterlerininin ülkemiz gerçekleri dışına kalması, Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır.

Tüm bu gelişmelerden ötürü aşağıda imzası bulunan Süper Lig Kulüpleri olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği'nin uygunluğu olmadan alacağı kararları kabul etmeyeceğimizi bildiririz.

Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Bu nedenle yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliği'nin onayının aranmasını talep ediyoruz.

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Ayrıca gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Kamu Denetçileri Kurumu'nun tavsiye kararı doğrultusunda; Türk futbol yargı sisteminin bağımsız ve Genel Kurul tarafından seçilerek oluşturulması, Merkez Hakem Kurulu'nda liyakatin esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması; yabancı oyuncu sayısı konusunda alınan karadan ivedilikle geri dönülmesi, Kulüp lisans Talimatı kriterlerinin pandemi koşullarının oluşturduğu etki ve kulüplerimiz gerçekleri doğrultusunda yeniden oluşturulması, daha önce Kulüpler Birliği olarak başkanlğınıza ilettiğimiz ve cevap alamadığımız ya da olumsuz cevap aldığımız tüm resmi başvurularımızın yeniden değerlendirilmesi taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz.

Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak aşağıda imzası olan kulüpler olarak mücabakaları çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğimizi bilgilerinizi arz ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önce halka destek verin sırf muhalefet olmak için herşeye kara denmez o kadar güclü belediyeleriniz var versinler o zaman maddi destek şu pandemide hangi belediye kendi halkına 5 maskeden başka destek verdi açık yüreklilikle paylaşın kimler almış görelim

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