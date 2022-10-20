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Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili flaş çıkış! Tanju Özcan: İçi boş bir gezi, değer miydi?

20.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini "içi boş bir gezi" olarak tanımlarken "Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi?" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili flaş çıkış! Tanju Özcan: İçi boş bir gezi, değer miydi?

Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisine ilişkin gündem olacak yorumlarda bulundu. Uzun süre gündemde kalan ziyareti "İçi boş bir gezi gibi gördüğünü" söyleyen Özcan, Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi." dedi.

"HER PARTİDEN DAVET ALDIM"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelip, soruları yanıtladı. Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bolu Belediyesi'ne yönelik ziyaretinde bir üyelik teklifi gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin, "Her partiye saygı duyuyorum. AK Parti'nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" dedi.

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"DEMEK Kİ BENİ ÖNEMLİ GÖRÜYORLAR"

Bütün partilerin seçmenlerine saygı duyduğunu belirten Özcan, "Zafer Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Beni partisinde görmek isteyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Değerli hocamız Ümit Özdağ, Bolu'yu ziyaret edecekmiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü saat 14.00'te kendisi ile görüşeceğiz. Bu açıklamalarımdan sonra beni partiye davet edeceğini düşünmüyorum. Fakat kim davet ederse etsin; nerEdeyse etmeyen kalmadı, hiçbirine 'Evet' diyecek değilim. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Bu yolda dimdik yürüyeceğim" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU'NU ABD ZİYARETİ... "İÇİ BOŞ BİR GEZİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi ile ilgili de konuşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" diye konuştu. (DHA)

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Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu

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